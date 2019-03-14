Й. Бё: каждая гонка — возможность побороться за медали. Нельзя было её упускать

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты супермикста на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Каждая гонка — возможность побороться за медали чемпионата мира. И упускать её было просто странно. Все знают, как я переживал последние неудачи в личных гонках, так что ещё и поэтому было важно собраться и показать, что я всё ещё способен на что-то», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Бё вместе с Марте Рёйселанд выиграл одиночную смешанную эстафету. Для Бё-младшего эта победа стала третьей на этом чемпионате и шестой в карьере. Ранее норвежец одержал победу в спринте и смешанной эстафете, а также занял второе место в гонке преследования.