Самуэльссон: близок к тому, чтобы испытать абсолютное чувство счастья

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал результаты супермикста на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Очень вдохновляющая гонка. В конце у меня была отличная битва с Йоханнесом и Хофером. Когда допустил ошибку на стрельбе, просто понимал, что должен бежать в своём темпе, потому что догнать их было невозможно. Я близок к тому, чтобы испытать абсолютное чувство счастья», — передаёт слова Самуэльссона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Отметим, для олимпийского чемпиона — 2018 эта медаль стала первой на чемпионатах мира.

Напомним, Ханна Эберг и Самуэльссон стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в этом виде программы, а победу одержали норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.