Павлова: не считаю, что Гараничев сделал какое-то криминальное дело в пасьюте

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, как в команде поддержали Евгения Гараничева, пробежавшего лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Этот круг лишил Евгения возможности бороться за медаль.
«О чём разговор вообще? Это вообще не обсуждается. Бывало, я приходила на стрельбу и лупила по чужой мишени. Не считаю, что Женёк сделал какое-то криминальное дело. Сказала ему: «Женёк, ты офигеть какой сильный, ещё один штрафной круг побежал. Ты мегабоец и мегасильный. Мне бы столько дури».
Оценил ли он шутку? А то! У нас вся шутят. Парни вообще у нас все сильные. Мы его полностью поддерживаем», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Да что это было?! Как странная мишень похоронила шансы России на медаль
На последний круг пасьюта Евгений Гараничев ушёл бы явным претендентом на бронзу ЧМ. Но ему пришлось пройти штрафной круг, которого не было.