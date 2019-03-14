Павлова: не считаю, что Гараничев сделал какое-то криминальное дело в пасьюте

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, как в команде поддержали Евгения Гараничева, пробежавшего лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Этот круг лишил Евгения возможности бороться за медаль.

«О чём разговор вообще? Это вообще не обсуждается. Бывало, я приходила на стрельбу и лупила по чужой мишени. Не считаю, что Женёк сделал какое-то криминальное дело. Сказала ему: «Женёк, ты офигеть какой сильный, ещё один штрафной круг побежал. Ты мегабоец и мегасильный. Мне бы столько дури».

Оценил ли он шутку? А то! У нас вся шутят. Парни вообще у нас все сильные. Мы его полностью поддерживаем», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.