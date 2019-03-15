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Павлова: эстонку в супермиксте все обматерили. Вирер кричала: «Куда ты лезешь!»

Фото: РИА Новости
Павлова: эстонку в супермиксте все обматерили. Вирер кричала: «Куда ты лезешь!»
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в сумермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она вместе с Матвеем Елисеевым заняла шестое место.

«В одном месте там трасса узкая, всё было очень плотно, толкались, ломали палки. Эстонка Тюли Томингас суетилась по трассе, не могла встать и выбрать позицию, мешала всем, её обматерили, наверное, все, Вирер кричала точно, мол — куда ты лезешь! Кто-то даже упал, по-моему. Возможно, она не умеет проходить дистанцию, нужно же было просто встать спокойно в два ряда, и всё. Я с моим характером просто мёртво стою на своей позиции, не уступаю. Как бы говорю: иди ищи другое место, здесь занято. Если нужно — могу и побороться.

В этом году я вообще дебютант везде, куда бы ни приехала. Думаю, что каждый биатлонист хочет попасть в эту атмосферу, просто страшно за результат. Я сюда ехала и не знала, чего ожидать. Можно, конечно, и лучше, можно было бороться, но даже с тем, что есть, всё равно считаю — это хороший результат", — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

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