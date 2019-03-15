Богалий: три рубежа Елисеев провёл здорово, но на одном завёлся

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли шестое место.

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

«Можно сказать, что мы боролись, что ребята до последнего проявили себя бойцами. Но прессинговать и выходить на первую «стойку» Матвею, конечно, не надо было. Нужно было более грамотно здесь действовать. В эстафетных гонках всегда должны быть хитрость и стратегия. В биатлоне многое решается на рубеже. Но опять же Елисеев — боец. Он молодец, он взял на себя ответственность. Более того, три рубежа-то Матвей провёл здорово, но на одном завёлся. У Жени были промахи, которые ей совсем не свойственны. Она с её стрельбой могла четко сработать на всех рубежах. Каждый запасной патрон отдалял нас от бронзы. Тут ребята сами всё, думаю, понимали. Будь на пару запасных патронов поменьше — в борьбе за бронзу увидели бы другую картину. Могли сражаться за медаль. Но за борьбу поставила бы ребятам четвёрку. Интересно было смотреть, чувствовалось, что команда у нас есть и борьбу мы навязываем.



Что касается тройки призёров, то здесь все ожидаемо: ребята, которые не раз выходили на старт в жёлтых майках лидера, по-другому выступить не должны были. Я говорю о норвежце Йоханнесе Бё и итальянке Доротее Вирер прежде всего. Ну и, конечно, Ханна Эберг, которая порадовала своим чемпионством Швецию. Но в такой динамичной гонке особенно важна чёткая стрельба. И все призёры хорошо сработали. Вообще за сингл-микстом — будущее. Почему? Здесь большая интрига. Не все команды имеют две сильных спортсменки и два сильных спортсмена. А вот по одному сильному в мужской и женской командах имеет почти каждая страна. Поэтому конкуренция в этом виде будет обостряться. То, что сейчас шесть команд финишировали в первой минуте, очень приличный результат», — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира завершится 17 марта.