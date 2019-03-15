Богалий — о результатах россиян на ЧМ: радует борьба, но чего-то не хватает

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась ожиданиями от эстафетных гонок, которые пройдут в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 16 марта.



«У мужчин побегут Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов? Думаю, что тренерам виднее. Тот же Матвей показал, что может бороться. В принципе состав достаточно ровный. Могут поработать на медаль. Всё опять же зависит от самих ребят. Каждый дополнительный патрон нас отодвигает. Если в сингл-миксте штрафной круг поменьше, то в классической эстафете цена промаха выше. И нагрузка в этом виде побольше. С другой стороны, в классической эстафете все идет более равномерно, не так динамично.

Женщинам будет бороться сложнее. Тем не менее нет ничего невозможного — видите, как погода меняется. В плане ветров март — месяц коварный. Много может быть снежных зарядов. И мы уже наблюдали нестабильную погоду в Эстерсунде. Если, например, сегодня тепло, а завтра подмёрзнет, то будет трасса ледяная — это тоже создаст многим спортсменам дополнительные трудности, потому что нет устойчивой горнолыжной подготовки. Разные могут быть тонкости. Но если ветровая обстановка сложная, то в целом не очень понятно, как спортсмены могут проявить себя, а в эстафетной гонке тем более", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Анна также рассказала, в какой степени нынешний чемпионат мира соответствует её ожиданиям.



«Ну, наверное, на что мы наработали, то и имеем. Чемпионат мира — это лакмусовая бумажка. Если спортсмены готовы, то им без разницы, где выступать — на чемпионате мира или Европы, на Олимпиаде, на этапе Кубка мира… Может, мы где-то не до конца простартовались. Я здесь больше имею в виду более молодых спортсменов. Либо мы, наоборот, подустали. Здесь, наверное, вопросов больше к тренерском штабу. Но меня, конечно, радует борьба: в каждой гонке мы сражаемся. Но, да, где-то чего-то не хватает. Расстроило, что у Иры Старых так случилось со спиной. Первая гонка обострила травму. Если есть проблемы со здоровьем, то, конечно, стартовать не нужно. Впоследствии это может привести непонятно к чему. Надо лечиться и полностью выздоравливать», — сказала Богалий.

Пока в активе сборной России на чемпионате мира 2019 года одна серебряная медаль.