Названы составы сборных Германии на эстафеты в рамках ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил составы женской и мужской команд на эстафетные гонки, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 16 марта, сообщает Sport1.

В состав женской команды вошли Денизе Херрман, Лаура Дальмайер, Ванесса Хинц и Франциска Хильдебранд.

В заявку мужской сборной включены Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Роман Рес и Бенедикт Долль.

Также был сформирован состав на масс-старт, который пройдёт 17 марта.

Женщины

Денизе Херрман, Лаура Дальмайер, Франциска Пройс, Франциска Хильдебранд.

Мужчины

Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Филипп Наврат.

На чемпионате мира 2019 года сборная Германии завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.