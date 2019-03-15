Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Семья покончившей с собой велосипедистки отдала её мозг для исследований

Семья покончившей с собой велосипедистки отдала её мозг для исследований
Другие / Велоспорт

Семья велосипедистки из США Келли Кэтлин приняла решение о пожертвовании её мозга научно-исследовательскому институту в Бостоне, сообщает USA Today. Кроме того Федерация велоспорта США объявила о создании фонда, который будет носить имя Кэтлин.

Напомним, Келли Кэтлин покончила с собой 11 марта в своём доме в Калифорнии. Печальный случай произошёл спустя два месяца после того, как девушка получила сотрясение мозга в результате падения с велосипеда. Семья спортсменки считает, что в бостонском институте смогут найти взаимосвязь между травмой и психологическими нарушениями, повлёкшими за собой суицид.

В 2016-2018 годах Кэтлин завоевала золото чемпионатов мира в командной гонке. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в этой дисциплине.

23-летняя медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро покончила с собой
Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент