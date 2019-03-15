Семья покончившей с собой велосипедистки отдала её мозг для исследований

Семья велосипедистки из США Келли Кэтлин приняла решение о пожертвовании её мозга научно-исследовательскому институту в Бостоне, сообщает USA Today. Кроме того Федерация велоспорта США объявила о создании фонда, который будет носить имя Кэтлин.



Напомним, Келли Кэтлин покончила с собой 11 марта в своём доме в Калифорнии. Печальный случай произошёл спустя два месяца после того, как девушка получила сотрясение мозга в результате падения с велосипеда. Семья спортсменки считает, что в бостонском институте смогут найти взаимосвязь между травмой и психологическими нарушениями, повлёкшими за собой суицид.



В 2016-2018 годах Кэтлин завоевала золото чемпионатов мира в командной гонке. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в этой дисциплине.

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