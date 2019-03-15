Кристиансен: было глупо публиковать фото в футболке с изображением Путина

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал своё решение опубликовать в «Инстаграме» фото, на котором он позирует в футболке с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе.



«Это было глупым поступком, но он не имел никакого политического подтекста. Это было задумано лишь как шутка. Тем не менее, критика, которая обрушилась на меня в тот момент была вполне заслуженной.



Я люблю отдавать дань лидерам стран, в которых мы соревнуемся. К примеру, у меня нет футболки с изображением короля Швеции, и мне следовало бы её приобрести», – цитирует Кристианеса Expressen.

Ранее Ветле Шоста заявлял, что всё равно выложил бы фото в футболке с Путиным, если бы мог вернуться назад во времени.

Кристиансен: если бы мог вернуться назад, всё равно выложил бы фото с Путиным

Норвежский биатлонист выложил фото в футболке с изображением Путина