Паралимпийский комитет России официально восстановлен в правах

Сегодня, 15 марта, вступило в силу решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР), об этом сообщается в пресс-релизе МПК.



Стоит отметить, что в ближайшие три года данное решение будет носить условный характер, что не сможет помешать российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под своим флагом.



«ПКР выполнил 69 из 70 критериев для восстановления в правах. Рабочая группа МПК сообщила, что единственным невыполненным условием стало признание данных из доклада Ричарда Макларена», — об этом ранее сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.



Последним требованием международной организации является выплата $ 500 тыс. МПК в течение следующих трёх лет.



Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.