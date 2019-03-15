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Кристиансен назвал Россию в числе фаворитов эстафеты на ЧМ по биатлону

Кристиансен назвал Россию в числе фаворитов эстафеты на ЧМ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен назвал главных конкурентов сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Думаю, нас ждёт настоящая битва. На бумаге так много сильных сборных. Думаю, всё решится между Норвегией, Швецией, Францией, Германией и Россией. Мы жаждем выиграть золото, особенно учитывая, что соревнования проходят в Эстерсунде. Я слышал, что все билеты проданы.

Я знаю, на каком этапе буду выступать, но пока не скажу. Утром у нас состоялась встреча, на котором мы распределили этапы. Но деталей не раскрою. Это секрет», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Ранее стало известно, что в составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Эстафета состоится завтра, 16 марта.

Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут эстафету на ЧМ-2019
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