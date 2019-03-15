Норицын: состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын не стал говорить, кто из его подопечных побежит эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
«Состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком. Идите и спрашивайте у самих спортсменок. Они вам всё скажут», – передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Женская эстафетная гонка состоится завтра, 16 марта, начало — в 15:15 мск. В 18:30 на старт выйдут мужские сборные и также пробегут эстафету.
Первой гонкой в Эстерсунде стала смешанная эстафета, на которой сборная России заняла четвёртое место.
Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта. С полным расписанием мирового первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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