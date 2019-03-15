Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Норицын: состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком

Норицын: состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын не стал говорить, кто из его подопечных побежит эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком. Идите и спрашивайте у самих спортсменок. Они вам всё скажут», – передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Женская эстафетная гонка состоится завтра, 16 марта, начало — в 15:15 мск. В 18:30 на старт выйдут мужские сборные и также пробегут эстафету.

Первой гонкой в Эстерсунде стала смешанная эстафета, на которой сборная России заняла четвёртое место.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта. С полным расписанием мирового первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Чемпионат мира по биатлону провален. Даже на Универсиаде было больше болельщиков
Швеции категорически наплевать на биатлон — теперь это факт. Хуже было только в США и Канаде, где биатлон не считают спортом.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент