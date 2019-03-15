Цветков: потренировал парней, завтра буду на трассе поддерживать

Российский биатлонист Максим Цветков опубликовал фото с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко из Эстерсунда (Швеция), где проходит чемпионат мира.

«Потренировал парней… Наверное. Завтра буду на трассе поддерживать ребят! Вы ждёте эстафету?» — написал Цветков.

Фото доступно в «инстаграме» Максима Цветкова.

Антон Бабиков прокомментировал пост Цветкова так: «Ждём тебя в стартовом составе». Цветков на это ответил: «Надо в другой аккаунт писать это. Может, там ответят».

Мужская и женская эстафеты в Эстерсунде состоятся завтра, 16 марта. На чемпионате мира 2019 года сборная России пока завоевала одну награду — серебро в спринтерской гонке завоевал Логинов.

Чемпионат мира завершится 17 марта.