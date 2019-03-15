Российские гандболистки — в первой корзине жеребьёвки квалификации ЧЕ-2020

Стало известно предварительное расписание квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года среди женщин, сообщает пресс-служба ФГР. В отборочном турнире примут участие 28 команд, разбитые на семь групп.

По две лучшие сборные каждого квартета получат путёвку в финальную часть чемпионата Европы. Дания и Норвегия на правах организаторов освобождены от квалификации. Состав групп отборочного раунда станет известен по итогам жеребьёвки, которая состоится 4 апреля в Копенгагене. Сборная России на жеребьёвке будет в первой корзине. В отборе россиянки не встретятся с командами Франции, Нидерландов, Швеции, Румынии, Черногории и Германии.

Первые два тура квалификации намечены на конец сентября 2019 года, остальные встречи пройдут в марте и мае 2020-го. Сам чемпионат Европы—2020 пройдёт с 4 по 20 декабря в Норвегии и Дании.

Чемпионат Европы – единственный турнир, который пока не выигрывала сборная России. В декабре 2018 года наша команда стала серебряным призёром ЧЕ.