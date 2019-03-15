Й. Бё: дам жене 10 из 10

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, какую роль в его спортивной карьере играет жена — Хедда Дели.

«Обычно благодарю жену после каждой гонки и каждой победы, которые делю с ней пополам. Она невероятно важна для меня. С её появлением моя жизнь изменилась. Я очень счастлив в браке, и я прекрасно провожу время дома. В первую очередь она невероятно добрая, очень хорошая девушка. К тому же она хороший собеседник. Она подбадривает меня, когда я расстраиваюсь, я её очень уважаю. Дам ей 10 из 10, мне очень повезло с ней», — приводит слова Йоханнеса Бё VG.

Фотографию Бё-младшего и супруги можно посмотреть в инстаграме.

Йоханнес и Хедде Дели сыграли свадьбу 30 июня прошлого года. На чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде, норвежец завоевал три золотые медали и одну серебряную.