Навка: мужчины хотят видеть на льду более взрослых и осознанных девушек

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что вопрос о необходимости повышения возрастного ценза в фигурном катании не имеет однозначного ответа.

«Здесь мнения разделяются. Мужчины хотят видеть на льду более взрослых и осознанных девушек, мне кажется. Мне же нравятся и девочки, они создают конкуренцию, ездят на юниорские соревнования, исполняют там четверные прыжки и также хотят быть первыми. Конечно, присутствует серьёзное психологическое давление. Но это действительно сложная дилемма, никто не сможет дать правильный ответ.

С моей точки зрения, это прекрасно, когда фигуристка в юном возрасте становится чемпионкой. Тебе 16 лет, у тебя всё впереди. Развивайся, занимайся спортом или делай что-то ещё. Такой успех — замечательная платформа, чтобы идти дальше с высоко поднятой головой.

Я завершила карьеру в 30-летнем возрасте, когда завоевала золотую медаль Олимпиады в Турине. Мне казалось, вот она, жизнь, теперь можно сесть на диван, расслабиться — и больше ничего не нужно. Но чтобы жить, нужно каждый день преодолевать себя и продолжать учиться. Иначе неинтересно. И я встала, создала своё шоу, постоянно развиваюсь, воспитываю детей. Поэтому этим маленьким девочкам можно только позавидовать. Разумеется, всё зависит от того, кто находится рядом с ними, потому что они всё ещё дети. Родители должны им помогать и поддерживать, давать идеи», — приводит слова Навки RT.