Сборная Украины назвала составы на эстафетные гонки чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил составы женской и мужской команд на предстоящие эстафетные гонки, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Эстерсунде.
В женскую четвёрку вошли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.
Состав мужской команды имеет следующий вид: Артём Прима, Сергей Семёнов, Артём Тищенко, Руслан Ткаленко.
По решению тренерского штаба мужскую эстафету пропустит лидер украинской команды Дмитрий Пидручный, который был четвёртым в спринте и выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Эстерсунде.
Эстафетные гонки состоятся завтра, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета состоится в 18:30 мск.
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