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Сборная Украины назвала составы на эстафетные гонки чемпионата мира

Сборная Украины назвала составы на эстафетные гонки чемпионата мира
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил составы женской и мужской команд на предстоящие эстафетные гонки, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Эстерсунде.

В женскую четвёрку вошли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Состав мужской команды имеет следующий вид: Артём Прима, Сергей Семёнов, Артём Тищенко, Руслан Ткаленко.

По решению тренерского штаба мужскую эстафету пропустит лидер украинской команды Дмитрий Пидручный, который был четвёртым в спринте и выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Эстерсунде.

Эстафетные гонки состоятся завтра, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета состоится в 18:30 мск.

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