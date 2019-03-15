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Тренер сборной Франции заявил о готовности Фуркада принять участие в масс-старте

Тренер сборной Франции заявил о готовности Фуркада принять участие в масс-старте
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витозз прокомментировал слова своего подопечного Мартена Фуркада, который после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) заявил, что может пропустить масс-старт.

«На данный момент мы сосредоточены на эстафете. Я уверен, что он сказал это сгоряча. Конечно, когда испытываешь разочарование после неудачной гонки, сразу же представляешь множество негативных сценариев. Решение мы будем принимать завтра вечером, но он восстановился. Он готов служить команде и завершить чемпионат мира», — приводит слова Витозза L'Equipe.

В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде Фуркад продемонстрировал свой худший результат в истории турнира — 39-е место.

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