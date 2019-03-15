Лазукин: манера тренировок у Мишина спокойная – с шутками, подколами

Российский фигурист Андрей Лазукин, который заменит в сборной России на чемпионате мира Максима Ковтуна, рассказал об отношениях с тренером Алексеем Мишиным.

«В моём случае – это уже один из самых близких людей в моей жизни. Конечно, не такой близкий, как родители, но я ему доверяю, он великий тренер. Хочу, чтобы у него всё было хорошо со здоровьем, люблю его, как человека. Он вытащил меня из провинции, поэтому я его очень уважаю.

Жёстким Алексея Николаевича назвать нельзя. Манера тренировок у него достаточно спокойная – с шутками, подколами. Но если ситуация выходит из-под контроля, он может дать как следует – совет, естественно.

Я всегда предлагаю музыку, под которую хотелось бы кататься, а Алексей Николаевич её утверждает. Его слово последнее. В основном выступаю под классическую музыку. Потому что я довольно высокий, с длинными руками, симпатичными линиями, имею неплохое скольжение. Поэтому классика – это выигрышный вариант. Но я брал и испанскую музыку, и джаз», — приводит слова Лазукина «Радио «Зенит».