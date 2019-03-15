Сборная Норвегии определилась с составами на эстафетные гонки

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил составы женской и мужской команд на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Женский квартет скандинавской команды побежит в следующем сочетании: Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд.

За мужчин выступят Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё и Йоханнес Бё.

Эстафетные гонки состоятся завтра, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета начнётся в 18:30 мск. На чемпионате мира в Эстерсунде сборная Норвегии уже победила в смешанной эстафете и супермиксте.