Сборная Франции назвала составы на мужскую и женскую эстафеты

Тренерский штаб сборной Франции огласил составы женской и мужской команд на предстоящие эстафетные гонки, которые пройдут на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Так, женский квартет побежит в следующем сочетании: Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жулия Симон, Жюстин Бреза.

Мужская команда выступит в таком составе: Антонен Гигонна, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Мартен Фуркад.

Эстафетные гонки состоятся завтра, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета состоится в 18:30 мск. В смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде сборная Франции заняла восьмое место, в супермиксте команда была седьмой. В активе французов — три бронзовые медали на турнире.