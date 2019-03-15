Самодурова: единственное, что знаю о ЧМ – от гостиницы до катка ехать 1,5 часа

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова за 5 дней до старта на чемпионате мира в Японии показала свои программы в перерывах матча плей-офф КХЛ СКА – «Локомотив».

«Выступить тут перед чемпионатом мира меня попросил мой тренер Алексей Николаевич Мишин. Он посчитал, что это мне придаст уверенности. Это тренировочный прокат. Ничего больше.

Моё самочувствие накануне чемпионата мира? Да, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо. Надеюсь, что чемпионат мира пройдёт удачно и для меня, и для моей команды.



Думала ли об акклиматизации? Нет, на самом деле, о подобном никогда не думаю. На моих выступлениях это не отражается. В Японию лечу уже завтра. Андрей Лазукин только на днях узнал о поездке на чемпионат мира. Думаю, что ему билет ещё не взяли. Но я рада за него, буду болеть. Всё-таки мальчик из нашей группы. Точно лечу вместе с Алексеем Николаевичем.

Какие условия будут в Сайтаме? Единственное, что знаю – от гостиницы до катка ехать полтора часа. Больше ничего не знаю.



Готова ли к статусу лидера сборной? Я об этом не думаю. Любой старт начинаешь с чистого листа. Буду настраиваться только на хорошие, чистые, качественные прокаты», — приводит слова Самодуровой «Спорт день за днём».