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Губерниев — о том, почему Гараничев не побежит эстафету: боится он

Фото: РИА Новости
Губерниев — о том, почему Гараничев не побежит эстафету: боится он
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Евгений Гараничев отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Ох, какой любопытный состав мужской эстафеты на ЧМ по биатлону! Без Гараничева, но с Поршневым. Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов.

Я, кстати, знаю, почему Гараничев не бежит, но пока никому не скажу! Вперёд, Никита Поршнев, ты заслужил эту гонку!» – написал Губерниев в своём «инстаграме».

Позже на вопрос одного из пользователей, почему Гараничев не бежит в гонке, Губерниев ответил: «Боится он».

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдёт сегодня, 16 марта. Начало — в 18:30 мск.

Никита Поршнев дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, где, допустив четыре промаха (по одному на каждом рубеже), стал 36-м.

Чемпионат мира по биатлону. Женская и мужская эстафеты. LIVE
Все события 16 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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