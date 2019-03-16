Губерниев — о том, почему Гараничев не побежит эстафету: боится он

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Евгений Гараничев отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде.



«Ох, какой любопытный состав мужской эстафеты на ЧМ по биатлону! Без Гараничева, но с Поршневым. Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов.



Я, кстати, знаю, почему Гараничев не бежит, но пока никому не скажу! Вперёд, Никита Поршнев, ты заслужил эту гонку!» – написал Губерниев в своём «инстаграме».



Позже на вопрос одного из пользователей, почему Гараничев не бежит в гонке, Губерниев ответил: «Боится он».

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдёт сегодня, 16 марта. Начало — в 18:30 мск.

Никита Поршнев дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, где, допустив четыре промаха (по одному на каждом рубеже), стал 36-м.