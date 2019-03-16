Драчёв: Интернет в некоторых моментах мешает, особенно когда люди восприимчивы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопросы о своём «инстаграме» и влиянии Интернета на биатлонистов.

«Наши биатлонисты совершенно не обязаны подписываться на мой канал в „Инстаграме“. Я вообще считаю, что Интернет в некоторых моментах даже мешает, особенно когда люди восприимчивы. У нас есть такие спортсмены, которые немного почитают какие-то комментарии, а потом начинают очень сильно переживать», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдут мужская и женская эстафетные гонки. В женской Россию представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, в мужской — Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.