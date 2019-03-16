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Драчёв: Бьорндален или Тихонов? Точно не Тихонов

Драчёв: Бьорндален или Тихонов? Точно не Тихонов
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопросы об иностранных спортсменах.

«Фуркад или Бьорндален? Мне, конечно, больше нравится Бьорндален, потому что он бегал в моё время. Я с ним работал, и мы больше дружили. Бьорндален или Тихонов? Точно не Тихонов.

Согласен ли, что Вирер — секс-символ современного биатлона? На данный момент — может быть. Но у нас тоже есть красивые девушки», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдут мужская и женская эстафетные гонки. В женской Россию представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, в мужской — Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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