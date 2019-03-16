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Драчёв: Гараничев отказался от эстафеты после индивидуальной гонки

Драчёв: Гараничев отказался от эстафеты после индивидуальной гонки
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Евгений Гараничев отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) сразу после индивидуальной гонки.

«Евгений подошёл к тренерам после индивидуальной гонки и сообщил, что бежать эстафету не хочет. Он хочет сконцентрироваться на масс-старте. На следующий день Гараничева переспросили по этому поводу ещё раз, но он остался при своём мнении», — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Мужская эстафета на 4x7,5 км на ЧМ-2019 пройдёт сегодня, 16 марта. Начало — в 18:30 мск. За Россию побегут Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

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