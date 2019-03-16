Павлова: сегодня я могла бороться и привезла команде минимум отставания

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в женской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Сборная России заняла пятое место, победу одержала Норвегия.

«На «лёжке» была осечка патрона, это частенько бывает. Пришлось брать дополнительный. Потом пыталась догонять, но где-то не справилась с эмоциями.

Были ли сомнения в том, бежать ли эстафету? Нет. Не могу сказать, что у меня нет выбора, но есть шанс, что в каждой гонке будет улучшаться самочувствие. Сегодня было намного лучше, не так, как во время первой эстафеты, когда я ничего не могла сделать. Сегодня я могла бороться и привезла команде минимум отставания", — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.