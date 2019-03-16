Вал. Семеренко: в конце эстафеты я излишне рано начала радоваться

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление команды в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Валентина бежала на заключительном, четвёртом этапе, использовала два дополнительных патрона и на финише сумела сохранить бронзовую медаль, опередив немку Лауру Дальмайер на 0,5 секунды.



«Я уже очень давно не бегаю последний этап эстафеты. Даже не знала, как правильно разложиться на последний круг, просто старалась бежать, как могла. Если честно, в конце излишне рано начала радоваться», — передаёт слова Семеренко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Украинские биатлонистки Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко за всю эстафету использовали 5 дополнительных патронов.