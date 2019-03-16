Чепиков — о Фуркаде: всё возвращается — оскорбляя другого, делаешь себя слабее

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков подвёл итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде, бронзовым призёром которой стала сборная России.



«Хотелось бы, чтобы команда выступала более ровно, но гонкой доволен. Большое спасибо финишёру — Александру Логинову. Безупречно прошёл свой этап, быстрая и точная стрельба. Он не оставил шансов конкурентам за третье место. Хотелось бы бороться и за первое место, но уровень профессионализма пока не позволяет, видимо.

Вижу ли я что-то кармическое в том, что Фуркад так «застрелился»? Вообще, осуждать кого-то — это нездоровая тенденция. Надо делать своё дело, а с остальным разберутся антидопинговые комитеты. Если что-то не нравится, инициируйте внесение изменений в кодекс ВАДА. А высказывать свою оценку — это неэтично.

Западный спорт в принципе какой-то странный. Достаточно вспомнить случай, когда норвежские лыжники били по груше, на которой были фотографии наших ребят. Мне это непонятно. Это характеризует уровень душевного развития этих ребят и уровень норвежского телевидения. Я был очень возмущён этим.

Что касается Фуркада, то в этом что-то есть. Такие вещи возвращаются. Тратится много нервной энергии, ты наносишь оскорбление другому человеку, но делаешь и себя слабее. Сильный человек — великодушный человек. Ну а во-вторых, я много раз наблюдал такое, когда в какой-то из годов организм говорит: всё», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.