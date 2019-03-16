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Бывший тренер М. Фуркада объяснил причину провала француза в эстафете на ЧМ

Бывший тренер М. Фуркада объяснил причину провала француза в эстафете на ЧМ
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Технический директор сборной Франции по биатлону и бывший тренер Мартена Фуркада Стефан Бутьё видит причину неудачи своего бывшего подопечного в нетипичной ситуации, в которой оказался пятикратный олимпийский чемпион в сезоне-2018/19.

«Он постоянно сомневается в своём физическом состоянии, и в итоге это заставляет его сомневаться в стрельбе. Он не может переступить через это. Он никогда не знал неудач, а сейчас находится в новой ситуации, которую он должен принять и контролировать, но на данный момент не может этого сделать.

Но нет причин препятствовать его желанию принять участие в масс-старте. С физической точки зрения сегодня он был не так уж и плох», — приводит слова Бутьё Ouest France.

Фуркад допустил пять промахов на последнем огневом рубеже эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде, лишив сборную Франции медали.

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