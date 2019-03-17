Йохауг выиграла гонку на 10 км в Фалуне и побила рекорд Вяльбе. Белорукова — 8-я

Норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла первое место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второй результат показала хозяйка соревнований Эбба Андерссон. Третье место заняла американка Джессика Диггинс.

Лучшей среди россиянок стала Юлия Белорукова, финишировавшая восьмой. Лидер сборной Наталья Непряева не вышла на старт из-за болезни.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Женщины, индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.23,9.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — +18,5.

3. Джессика Диггинс (США) — +30,3.

4. Ингвильд Флугстал Эстберг (Норвегия) — +30,8.

5. Хейди Венг (Норвегия) — +41,4.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +45,4.

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) — +47,5

8. Юлия Белорукова (Россия) — +53,8.

9. Мая Дальквист (Швеция) — +54,1.

10. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1.01,0...

16. Анастасия Седова (Россия) — +1.18,8.

17. Анна Нечаевская (Россия) — +1.22,5...

19. Мария Истомина (Россия) — +1.29,2...

30. Лидия Дуркина (Россия) — +2.12,2...

45. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.00,5.

Отметим, Йохауг обогнала советскую и российскую лыжницу Елену Вяльбе и представительницу Польши Юстину Ковальчик по количеству побед в дистанционных видах на этапах Кубка мира (45). На счету норвежки 46 первых мест. Абсолютный рекорд принадлежит её соотечественнице Марит Бьорген, в активе которой 62 победы.