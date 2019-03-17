Губерниев в прямом эфире женского масс-старта посвятил песню итальянке Вирер

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев посвятил песню итальянской биатлонистке Доротее Вирер в прямом эфире женской гонки с общего старта на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Старт был дан в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.



Сборную России представляют две биатлонистки: под 18-м номером на старт вышла Екатерина Юрлова-Перхт, под 26-м — Евгения Павлова. Вирер стартовала под девятым номером.



Действующей чемпионкой мира является представительница Германии Лаура Дальмайер. Титул олимпийской чемпионки — 2018 принадлежит словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой. Лидером зачёта Кубка мира в этой дисциплине является её соотечественница Паулина Фиалкова.