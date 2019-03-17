Хованцев: Юрловой-Перхт помогли хорошие лыжи и стрельба. Не повезло с габаритом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), а также поделился впечатлениями от выступления сборной России на завершающемся турнире.

«Наш план на чемпионат мира? Если честно, не считал медали до стартов. Мы приехали сюда за хорошими результатами. Сегодня в такую погоду Юрловой-Перхт помогли хорошие лыжи и стрельба. Переживал за неё, как в 2015 году, когда был её личным тренером.

Сегодня не повезло с габаритом. Екатерина после «лёжки» встала впереди, а с этого места нельзя было уходить. На втором-четвёртом щитах ветер был тише, посмотрите на стрельбу Вирер. А дальше ветер усиливался. На последнем круге у Юрловой был совсем небольшой шанс достать итальянку. Но было видно что и Катя, и Вирер шли очень тяжело.

Мы выступили по числу медалей, как на чемпионате мира в Ханты-Мансийске? Но у нас не было медалей у женщин. Почти все гонки на этом чемпионате принесли нам позитив: мы могли бороться почти в каждой гонке за медали, но из-за досадных ошибок не всегда получалось. Это и есть прогресс, мы небезнадёжны. Но надо продолжать пробовать молодёжь. С кем идти на Олимпиаду?" – передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призёром масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.