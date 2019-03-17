Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы по регби

Сборная России проиграла команде Грузии в заключительном матче чемпионата Европы и заняла третье место на турнире. Встреча прошла на стадионе «Кубань» в Краснодаре и завершилась со счётом 22:6 в пользу гостей. Сборная Грузии выиграла чемпионат Европы.



В другом матче сборная Испании победила национальную команду Германии со счётом 33:10 и стала обладателем серебряной медали.



Чемпионат Европы проходил в формате однокругового турнира. Участие в сореновании приняли сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии.



Российские регбисты выиграли бронзу чемпионата Европы в седьмой раз в истории. В 2018 году сборная России стала серебряным призёром ЧЕ. Победу тогда также одержала сборная Грузии.