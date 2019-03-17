Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад не завоевал ни одной медали на чемпионате мира, который сегодня завершился в Эстерсунде (Швеция).
Таким образом, впервые с 2009 года Фуркад остался без наград ЧМ. Лучшим результатом француза на прошедшем чемпионате мира стало пятое место в гонке преследования. С 2009 по 2018 год Фуркад выиграл 25 наград чемпионатов мира, в том числе 11 золотых.
Француз занимает 7-е место в общем зачёте Кубка мира.
Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Медальный зачёт
1. Норвегия – 5-3-1 (9)
2. Германия – 2-2-3 (7)
3. Италия – 2-2-1 (5)
4. Швеция – 1-1-1 (3)
5. Украина – 1-0-1 (2)
6. Словакия – 1-0-0 (1)
7. Россия – 0-2-1 (3)
8. Франция – 0-1-3 (4)
9. Болгария – 0-1-0 (1)
10. Австрия – 0-0-1 (1).
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