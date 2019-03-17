Драчёв: с Гараничевым будем разбираться, но штрафов или выговоров не будет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что федерация не будет штрафовать Евгения Гараничева за то, что он якобы отказался выступить в мужской эстафете на чемпионате мира.

Гараничев находился в изначальной заявке на эстафету, однако, по словам Драчёва, отказался бежать после индивидуальной гонки. Его заменил Никита Поршнев.

«Я высказал своё мнение. И это было не по Гараничеву. Во времена, когда бегал я, если бы ты отказался от эстафеты, то был бы дома на следующий день. Так и было. С Гараничевым будем разбираться, что случилось и так далее. Здесь выводы не делаем. Никто его не выгнал из команды, никто не собирается вводить штрафные санкции или выговоры. Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».