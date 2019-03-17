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Драчёв: с Гараничевым будем разбираться, но штрафов или выговоров не будет

Драчёв: с Гараничевым будем разбираться, но штрафов или выговоров не будет
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что федерация не будет штрафовать Евгения Гараничева за то, что он якобы отказался выступить в мужской эстафете на чемпионате мира.

Гараничев находился в изначальной заявке на эстафету, однако, по словам Драчёва, отказался бежать после индивидуальной гонки. Его заменил Никита Поршнев.

«Я высказал своё мнение. И это было не по Гараничеву. Во времена, когда бегал я, если бы ты отказался от эстафеты, то был бы дома на следующий день. Так и было. С Гараничевым будем разбираться, что случилось и так далее. Здесь выводы не делаем. Никто его не выгнал из команды, никто не собирается вводить штрафные санкции или выговоры. Это спорт. Жизнь спортсмена скоротечна», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

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