Благодаря победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) российский лыжник Александр Большунов сократил отставание от норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачёте КМ до 14 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира
Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1393
2. Александр Большунов (Россия) – 1379
3. Сюр Рёте (Норвегия) – 852
4. Симен Хёгстад Крюгер (Норвегия) – 748
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 730...
9. Сергей Устюгов (Россия) – 633...
12. Андрей Ларьков (Россия) – 520
13. Андрей Мельниченко (Россия) – 491…
16. Денис Спицов (Россия) – 427…
20. Глеб Ретивых (Россия) – 329
23. Евгений Белов (Россия) – 303…
26. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…
35. Алексей Червоткин (Россия) – 192…
43. Александр Бессмертных (Россия) – 139…
46. Андрей Собакарев (Россия) – 122…
53. Иван Якимушкин (Россия) – 103…
56. Илья Семиков (Россия) – 94…
76. Артем Мальцев (Россия) – 49…
79. Андрей Краснов (Россия) – 46
80. Илья Порошкин (Россия) – 45…
85. Александр Терентьев (Россия) – 42.
Фото: РИА Новости
Большунов сократил отставание от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 14 очков