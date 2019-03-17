Большунов сократил отставание от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 14 очков

Благодаря победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) российский лыжник Александр Большунов сократил отставание от норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачёте КМ до 14 очков.



Лыжные гонки. Кубок мира



Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1393

2. Александр Большунов (Россия) – 1379

3. Сюр Рёте (Норвегия) – 852

4. Симен Хёгстад Крюгер (Норвегия) – 748

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 730...

9. Сергей Устюгов (Россия) – 633...

12. Андрей Ларьков (Россия) – 520

13. Андрей Мельниченко (Россия) – 491…

16. Денис Спицов (Россия) – 427…

20. Глеб Ретивых (Россия) – 329

23. Евгений Белов (Россия) – 303…

26. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…

35. Алексей Червоткин (Россия) – 192…

43. Александр Бессмертных (Россия) – 139…

46. Андрей Собакарев (Россия) – 122…

53. Иван Якимушкин (Россия) – 103…

56. Илья Семиков (Россия) – 94…

76. Артем Мальцев (Россия) – 49…

79. Андрей Краснов (Россия) – 46

80. Илья Порошкин (Россия) – 45…

85. Александр Терентьев (Россия) – 42.