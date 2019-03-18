Губерниев: Фуркад обнял меня при свидетелях, он часть моей жизни

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поддержал француза Мартена Фуркада, который на прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде не завоевал ни одной медали.

«Если говорить о выступлении Мартена Фуркада, то несколько дней назад он написал мне в «личку» и поблагодарил за поддержку. В какой-то статье я признался, что он часть моей жизни, и я ему написал, что это чистая правда. Вчера мы виделись, он обнял меня при свидетелях. Я сделал с ним фото. В ближайшее время я его ещё поддержу. Хочу сказать, что биатлону нужен хороший и мощный Фуркад. Нам не нужен Фуркад слабый. Мы должны побеждать сильного Фуркада вместе с Бё в честном соперничестве.



Фуркад – это часть моей жизни, как и Бьорндален. Я комментировал все его победы, это всё было на моих глазах. Только идиоты сейчас будут обращать внимание на то, что у нас с ним было раньше. У нас нормальные взаимоотношения, и я искренне переживаю за его результаты. Жду его возвращения в элиту. Я рассчитываю, что он не завершит карьеру, а будет бегать и дальше. Нам Фуркад нужен!» — написал Губерниев.

Лучшим результатом Фуркада на чемпионате мира 2019 года стало пятое место в гонке преследования.

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