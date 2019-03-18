Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам и команде после завоевания серебра ЧМ

Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам и команде после завоевания серебра ЧМ
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира 2019 года в масс-старте, обратилась к болельщикам и команде по окончании соревнований в Эстерсунде (Швеция).

«Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, команда! Спасибо самым близким!!! И вам, дорогие друзья!» — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.

Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. У норвежцев 5 золотых медалей, 3 серебряных и 1 бронзовая.

Российская команда с тремя наградами стала седьмой. Помимо Юрловой-Перхт серебро завоевал Александр Логинов в спринтерской гонке. В мужской эстафете россияне финишировали третьими.

«Гараничев не мог сам отказаться». Лучшая биатлонистка России что-то знает?
Вполне возможно, что ситуация с отказом Гараничева бежать эстафету намного сложнее, чем мы думаем.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент