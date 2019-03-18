Юрлова-Перхт обратилась к болельщикам и команде после завоевания серебра ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира 2019 года в масс-старте, обратилась к болельщикам и команде по окончании соревнований в Эстерсунде (Швеция).

«Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, команда! Спасибо самым близким!!! И вам, дорогие друзья!» — написала Юрлова-Перхт в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.

Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. У норвежцев 5 золотых медалей, 3 серебряных и 1 бронзовая.



Российская команда с тремя наградами стала седьмой. Помимо Юрловой-Перхт серебро завоевал Александр Логинов в спринтерской гонке. В мужской эстафете россияне финишировали третьими.