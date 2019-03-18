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Глазырина стала 4-й на ЧР по биатлону в суперспринте, Васильева — 6-й

Глазырина стала 4-й на ЧР по биатлону в суперспринте, Васильева — 6-й
Другие / ЧМ по биатлону 2019

На восьмом этапе Кубка России в Ижевске прошли гонки в рамках чемпионата России в суперспринте. Победы одержали Антон Свотин и Анастасия Евсюнина, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск
Суперспринт. 6 км. Финал. Мужчины
1. Антон Свотин (Псковская область) — 15.01,0 (1).
2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) — +0,6 (1).
3. Алексей Петров (Башкортостан) — +8,0 (1).
4. Алексей Волков (ХМАО-Югра) — +9,6 (2).

Суперспринт. 6 км. Финал. Женщины
1. Анастасия Евсюнина (Новосибирская область) — 16.53,4 (0).
2. Тамара Воронина (Свердловская область) — +0,9 (0).
3. Людмила Улыбина (ХМАО-Югра) — +1,3 (1).
4. Екатерина Глазырина (Свердловская область) — +6,6 (1)...
6. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +35,5 (2).

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