Глазырина стала 4-й на ЧР по биатлону в суперспринте, Васильева — 6-й

На восьмом этапе Кубка России в Ижевске прошли гонки в рамках чемпионата России в суперспринте. Победы одержали Антон Свотин и Анастасия Евсюнина, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Чемпионат России. Ижевск

Суперспринт. 6 км. Финал. Мужчины

1. Антон Свотин (Псковская область) — 15.01,0 (1).

2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) — +0,6 (1).

3. Алексей Петров (Башкортостан) — +8,0 (1).

4. Алексей Волков (ХМАО-Югра) — +9,6 (2).



Суперспринт. 6 км. Финал. Женщины

1. Анастасия Евсюнина (Новосибирская область) — 16.53,4 (0).

2. Тамара Воронина (Свердловская область) — +0,9 (0).

3. Людмила Улыбина (ХМАО-Югра) — +1,3 (1).

4. Екатерина Глазырина (Свердловская область) — +6,6 (1)...

6. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +35,5 (2).