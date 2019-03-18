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Фуркад: мне нужна встряска

Фуркад: мне нужна встряска
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о своих неудачных выступлениях в текущем сезоне.

«Каждый день я виню себя ещё больше. Меня преследует чувство, что у меня под ногами бездонная яма. Это сложная ситуация со спортивной точки зрения. На трассе я чувствую, что у меня нет ни физической, ни ментальной энергии, чтобы быть способным хорошо выступить. Мне кажется, что мне нужна какая-то встряска. Мне нужно перевернуть страницу этого сложного сезона, чтобы вернуться в следующем с большей мотивацией», — приводит слова Фуркада CNews.

В общем зачёте текущего розыгрыша Кубка мира Фуркад занимает седьмое место. Чемпионат мира в Эстерсунде француз завершил без единой завоёванной награды. Он выигрывал «Большой хрустальный глобус» на протяжении предыдущих семи сезонов.

Мартен Фуркад впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата мира
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