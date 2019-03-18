Сундбю досрочно завершил сезон

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада), сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжного спорта.

Соответствующее решение было принято самим спортсменом. В Канаду же в составе сборной Норвегии отправятся 10 лыжников: Пол Голберг, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холлун, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эйрик Браннсдал, Эмиль Иверсен, Синдре Бьёрнестад Скар.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Квебеке с 22 по 24 марта. За три дня лыжники пробегут спринт, масс-старт и гонку преследования. В общем зачёте Кубка мира Сундбю занимает девятое место, в его активе 609 очков. На чемпионате мира в Зеефельде в личных гонках норвежец завоевал золотую (гонка на 15 км классическим стилем) и бронзовую (скиатлон) награды.