Сливко: это просто нереальные эмоции, когда практически все «глобусы» – твои

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в общем зачёте Кубка IBU нынешнего сезона.



«Я безумно счастлива, это просто нереальные эмоции, когда практически все «глобусы» – твои. И ты понимаешь, что год не прошёл даром. Я в этом сезоне боролась в каждой гонке до последней секунды. Безумно рада, что всё так закончилось. На последнем этапе Кубка IBU в Италии мне было невыразимо приятно получать свои трофеи после каждого старта. Все эти «глобусы» для меня важны. Но «Большой хрустальный» за победу в общем зачёте стоит, конечно, особняком. Этот тяжёлый трофей особенно дорог.

Всей нашей команде, тренерам, специалистам – огромное спасибо. Свою радость я хочу разделить с близкими людьми, которые всегда рядом со мной и готовы поддержать в любую минуту. Благодарю каждого болельщика, кто выражал мне поддержку на стадионе или мысленно желал удачи! Я действительно счастлива, эмоции переполняют!" — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Сливко является чемпионкой Европы 2016 года.