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Устюгов: операции не будет, на чемпионате России выступать не планирую

Устюгов: операции не будет, на чемпионате России выступать не планирую
Другие / Прочие виды спорта

Двукратный чемпион мира—2017, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил о состоянии своего здоровья, а также рассказал о планах на завершение сезона.

«Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что переживаете, со мной всё нормально, лечусь. Операции никакой не предстоит, на чемпионате России выступать не планирую», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Устюгов, испытывающий проблемы с жёлчным пузырём на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), пропустил несколько стартов на этапах Кубка мира, а затем принял решение завершить свои выступления на международных стартах в этом сезоне.

Напомним, в этом сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», а также стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.

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