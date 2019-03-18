Самуэльссон: Пихлер — фантастический человек, лидер и друг на всю жизнь

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением об уходе Вольфганга Пихлера с поста тренера национальной команды.

«Мы давно знали, что это последний год Вольфганга в сборной. У меня много удивительных воспоминаний о нём. Это фантастический человек, лидер и друг на всю жизнь. Но всему есть свой предел, и я абсолютно уверен, что нас ждёт светлое будущее», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Под руководством немецкого специалиста сборная Швеции выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), а также завоевала три награды (золото, серебро и бронза) на домашнем чемпионате мира, который завершился в Эстерсунде.