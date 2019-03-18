Слуцкая: у Загитовой и Медведевой вся спортивная жизнь впереди

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, выступавшая с 1995 по 2006 год, надеется, что юные российские чемпионки прокатают хотя бы один олимпийский цикл.

«Верю, что девочки прокатают хотя бы олимпийский цикл. Скажем так, пока этого не выходило, но я верю, что они соберутся и пойдут дальше, потому что есть очень хороший потенциал.

Загитовой 16 лет, Медведевой — 19. Вся спортивная жизнь впереди. Мне хочется в это верить. Хотя честно, плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже стоит на пятках. Трусова, Щербакова, которые в следующем сезоне смогут выступать на взрослых чемпионатах с четверными. И которым — пока — будет море по колено.

Вопрос иной: хотят ли молоденькие чемпионки мира и Олимпийских игр биться дальше? По себе знаю, когда что-то выигрываешь, найти новую мотивацию крайне сложно. В этот век девчонки на разрыв: показательные, реклама, всяческие мероприятия… Действительно, где ж отыскать эту мотивацию? Да и зачем? Когда у тебя всё уже есть. Вообще всё.

Некоторым хватает чемпионства в олимпийской команде, кто-то зацепился за призовое место. Будет мотивация — и всё возможно. Нет — тогда лучше, конечно, уходить», — приводит слова Слуцкой «Российская газета».