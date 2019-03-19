Леонова: после ухода от Тутберидзе Медведева стала человеком

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), который стартует завтра, 20 марта.

«Она перешла к другому тренеру и немножко поменяла стиль. Но потом вернулась к старому. Более драматичному варианту. Как она раньше каталась. Ей так комфортнее. Не почувствовала новую музыку – вернулась к старому стилю. Но короткую программу легче поменять, чем произвольную.

Что мне в Медведевой от Орсера нравится больше, чем в Медведевой версии Тутберидзе? Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, всё было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям.

Результата у неё нет, потому что всё только начинается. Бывают случаи, когда ты пришел к другому тренеру и сразу на подъёме. Причем первый сезон можешь откататься супер, а потом идет какой-то спад. Иногда бывает наоборот: у тебя всё перестраивается, тем более Женя уехала из России в Канаду. Орсер говорил, что всё должно прийти со временем. И всё будет хорошо.

Критика? Главное, чтобы она не видела и не читала. Ей будет только хуже. Она должна идеально чисто откататься, как на Олимпиаде. Тогда Женя покажет, что у неё есть прогресс. И она поборола себя. Она хочет медали. Не думаю, что у Медведевой в мыслях: главное обыграть Загитову. По мне это бред", — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

В женском одиночном катании Россию также представят Алина Загитова и Софья Самодурова.