Пихлер — о деле Логинова: за ЭПО следовало бы дисквалифицировать пожизненно

Главный тренер женской сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о ходе рассмотрения независимой комиссией Международного союза биатлонистов данных, которые он предоставил в ответ на заявления Григория Родченкова о приёме допинга в российской команде.

«Пока новостей нет, но дело движется в правильном направлении. Я уверен, что мои спортсмены ничего плохого не сделали. Родченков, который инициировал всё это, просто врёт, заявляя, что Зайцева принимала допинг.

Самуэльссон уверен, что это правда? Мы с ним обсуждали это, но мы живём в демократическом обществе, и каждый имеет право высказывать свою позицию. Если он так думает, то имеет полное право сказать об этом. Но у меня своя правда. Мы же не обсуждаем это постоянно, российский вопрос для нас не имеет столь важного значения. Для меня важна в первую очередь моя работа. Просто надеюсь, что сейчас ситуация нормализуется", — цитирует Пихлера ТАСС.

Вольфганг также рассказал об отношении к Александру Логинову, который отбыл дисквалификации за употребление допинга.

«Это как с тюрьмой: он отбыл своё наказание и теперь имеет полное право выступать. Но я согласен, что за употребление эритропоэтина следовало бы наказывать пожизненной дисквалификацией. Но такого в правилах нет, так что он отбыл своё наказание и теперь соревнуется. Всё нормально. Я вообще считаю, что эту тему не следует так активно обсуждать», — сказал Пихлер.

Пихлер: в России у меня была просто суперзарплата