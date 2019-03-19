Ханю: к чемпионату мира по фигурному катанию я готов на 100%

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира японский фигурист Юдзуру Ханю, снявшийся с финала Гран-при в Ванкувере (Канада), оценил готовность к чемпионату мира, который стартует в Сайтаме завтра, 20 марта.

«Могу сказать с уверенностью, что готов на сто процентов. С нетерпением жду соревнований. Я уже возвращался к Олимпиаде после травмы. Это был ценный опыт, который мне поможет», — приводит слова Ханю AP.

17 ноября на этапе Гран-при в Москве Ханю получил травму ноги на тренировке перед произвольной программой. Он неудачно упал при исполнении четверного риттбергера и повредил голеностоп. Перед этим японец выиграл короткую программу, установив мировой рекорд.

Короткую программу на чемпионате мира фигуристы представят 21 марта.