Глава ФБУ: у россиян сильно сбавил Бабиков, вообще не виден Цветков

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил трудности, которые испытывает в сезоне Сергей Семёнов, и отметил спад ряда спортсменов из других стран.

«Мы до сих пор точно не понимаем, что с ним происходит. Потому что кардиограмма и анализы — хорошие. А выдерживать скоростную работу, особенно в спринтах и эстафетах, у Сергея не получается, организм тормозит и даёт сбой. Что-то происходит в его организме, но мы пока не можем определить — что именно. Но, скорее всего, проблема связана с состоянием его здоровья, а не с тренированностью. Потому что мы пробовали и сбрасывать нагрузки, давать отдых, различные методики работы — ничего не получается.

Такое, к сожалению, иногда случается, и не только у наших спортсменов. Посмотрите на Фуркада, который в этом сезоне на себя не похож. У россиян сильно сбавил Бабиков, вообще не виден Цветков, а это очень сильные спортсмены. Всё это живые люди, а не роботы. Но Сергею, конечно, и самому так неинтересно бегать: он говорит, что лучше закончить, чем продолжать подобные мучения", — цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде сборная Украины завоевала 1 золото и 1 бронзу.